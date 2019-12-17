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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı - MANİSA Haberi

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralı - MANİSA Haberi

- Gediz Kavşağı'nda çarpışan minibüs ile ticari araçta oluşan hasar - Ekiplerin araçlarda sıkışan yaralıları ambulansa taşıması - Ekiplerinin kavşakta trafik akışını yönlendirmesi - Kazaya karışan araçların çekiciye yüklenmei Manisa 'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs, hafif ticari araçla çarpıştı: 8 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çetin D. yönetimindeki 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç ile Furkan Can K.'nin yönetimindeki 45 J 6211 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü, Gediz Kavşağı'nda çarpıştı.Kazada sürücüler ve minibüste bulunan 6 diyaliz hastası yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanes'ne sevk etti.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ticari Araç Diyaliz Hastası 

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