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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyabetli çocuklar farkındalık için bir araya geldi İzle

Diyabetli çocuklar farkındalık için bir araya geldi İzle

Çocukların oyun oynarken görüntüsü

Diyabet Farkındalık Tezahür Tezahürat Trol 

-Çocuklardan röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- S.B.Ü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aşık Veysel İlkokulu, toplumsal farkındalık oluşturmak için diyabet günü etkinliği düzenledi.
Diyabetli çocuklar etkinlikte keyifli vakit geçirirken diyabetin korkulacak bir şeyin olmadığına dikkat çekti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk Endokrin Bölümü hemşiresi Güllü Öztürk ve Aşık Veysel İlkokulu diyabet gününe dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.
Etkinlikte farkındalığı arttırmak için diyabetli çocuklar bir araya geldi. Çocukların bu anlamlı gününde aileleri ve arkadaşları da tezahüratlar eşliğinde onlara destek verdi. Keyifli zaman geçiren çocuklar etkinlik boyunca spor yaptı eğlendi. Diyabetli çocuklar diyabetin korkulacak bir şey olmadığına vurgu yapıp her şeyin kontrol altında olduğu mesajını verdi. Etkinlik sonrasında diyabetli çocuklara madalya takdim edildi. “Çocukların üzülmelerine gerek yok” Çocuklardan Mehmet Ali Kerim Topçu, diyabetten korkmadığını belirterek, “6 ay önce diyabet teşhisiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Şekerim çok yüksek çıktı. Hastanede uzun bir süre kaldık iğnelerimizi şekeri aletimizi verdiler. Epey bir süre bu aletlerle şekerimi ölçtüm yemek saatlerinde iğnemi vurdum” dedi.
Tuana Bakar ise, “6 ay önce farkına vardım hayatımda hiçbir fark yok normal insan gibiyim. Çocukların üzülmelerine hiç gerek yok sporumuzu her şeyi yapabiliyoruz” diye konuştu.

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