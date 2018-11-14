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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyabete dikkat çekmek için yürüdüler - ELAZIĞ

Diyabete dikkat çekmek için yürüdüler - ELAZIĞ

- AK Parti Elazığ Kadın Kolları üyelerinin 15 Temmuz Demokrası meydanında toplanmaları - Kadınların öğretmen evine kadar pankartlar ile yürümeleri - AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur'un konuşmasıELAZIĞ (AA) - AK Parti Elazığ Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Parti Elazığ İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki "Hareketli ol, diyabet olma", "Doğru beslen, diyabeti yen", "Kahvaltıyı atlama hayatı ıskalama" yazılı dövizlerle Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüdü.

Diyabet Öğretmen 

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