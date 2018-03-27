Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Divan Edebiyatını futbolun kurallarıyla harmanlayarak ödül kazandılar

Divan Edebiyatını futbolun kurallarıyla harmanlayarak ödül kazandılar

projeden detaylar

Edebiyat Divan Edebiyatı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-oyunun oynanması
-öğrencilerle röp ve oyunun anlatılması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt Fen Lisesi öğrencileri tarafından Divan Edebiyatı sanatçı ve eserlerini ezberci yaklaşımın dışına çıkarak öğretmeyi hedefleyen ‘Divan Ligi' projesi Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK Projeleri Bölge Yarışmasında derece aldı. 11. sınıf öğrencileri Esad Burak Polat ve Talha Turaç Türk, öğretmenleri Zekayi Tepir nezaretinde hazırladıkları ‘Divan Ligi’ projesiyle Divan Edebiyatı sanatçı ve eserlerini futbolla ilişkilendirerek ezberci yaklaşımdan uzaklaştırıp eğlenerek sevdirmeyi amaçlayan bir oyun geliştirdi. TÜBİTAK Projeleri Bölge (Erzurum) Sergisinde 250 proje arasından ilk 10’a girerek yarışmaya davet edilen proje, 3. oldu. Projeyle ilgili açıklama yapan öğrencilerden Talha Turaç Türk, “Divan edebiyatı sanatçı ve eserlerini futbolun kurallarıyla harmanlayarak, ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp eğlenerek öğrenebileceğimiz bir oyun tasarladık.” dedi.
Oyunla ilgili detayları anlatan Esad Burak Polat ise, oyunu iki kişi oynayacak şekilde tasarladıklarını belirterek, “Yüzyıllara göre divan edebiyatı sanatçılarının kimler olduğu ve eserlerinin neler olduğunu tespit ettik. Daha sonra bunu futbolla nasıl ilişkilendirebiliriz bunun için çeşitli oyun kurgulamaları yaptık. Buda bu oyunun zevkli, her defasında çeşitliliği olan, oynadıkça tekrara düşmekten uzak bir oyun olmasına katkıda bulundu.” ifadelerini kullandı. Öğrenciler oyunun dijital ortamda oynanabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. (BK-AA-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Ajda Pekkana Şövalye Nişanı TakıldıAjda Pekkana Şövalye Nişanı Takıldı
LYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı