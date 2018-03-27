Divan Edebiyatını futbolun kurallarıyla harmanlayarak ödül kazandılar

-oyunun oynanması

-öğrencilerle röp ve oyunun anlatılması



( BAYBURT ) BAYBURT



- Bayburt Fen Lisesi öğrencileri tarafından Divan Edebiyatı sanatçı ve eserlerini ezberci yaklaşımın dışına çıkarak öğretmeyi hedefleyen ‘Divan Ligi' projesi Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK Projeleri Bölge Yarışmasında derece aldı. 11. sınıf öğrencileri Esad Burak Polat ve Talha Turaç Türk, öğretmenleri Zekayi Tepir nezaretinde hazırladıkları ‘Divan Ligi’ projesiyle Divan Edebiyatı sanatçı ve eserlerini futbolla ilişkilendirerek ezberci yaklaşımdan uzaklaştırıp eğlenerek sevdirmeyi amaçlayan bir oyun geliştirdi. TÜBİTAK Projeleri Bölge (Erzurum) Sergisinde 250 proje arasından ilk 10’a girerek yarışmaya davet edilen proje, 3. oldu. Projeyle ilgili açıklama yapan öğrencilerden Talha Turaç Türk, “Divan edebiyatı sanatçı ve eserlerini futbolun kurallarıyla harmanlayarak, ezberci yaklaşımdan uzaklaşıp eğlenerek öğrenebileceğimiz bir oyun tasarladık.” dedi.

Oyunla ilgili detayları anlatan Esad Burak Polat ise, oyunu iki kişi oynayacak şekilde tasarladıklarını belirterek, “Yüzyıllara göre divan edebiyatı sanatçılarının kimler olduğu ve eserlerinin neler olduğunu tespit ettik. Daha sonra bunu futbolla nasıl ilişkilendirebiliriz bunun için çeşitli oyun kurgulamaları yaptık. Buda bu oyunun zevkli, her defasında çeşitliliği olan, oynadıkça tekrara düşmekten uzak bir oyun olmasına katkıda bulundu.” ifadelerini kullandı. Öğrenciler oyunun dijital ortamda oynanabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi. (BK-AA-Y)

