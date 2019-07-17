Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu:“Sendikasız, güvencesiz taşeronda çalıştırmak kural haline getirilmek istenmiştir' Haberi

-Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu açıklama,

-işçiler röportaj



( KIRŞEHİR ) Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu:“Sendikasız, güvencesiz taşeronda çalıştırmak kural haline getirilmek istenmiştir" KIRŞEHİR



- Sendika değişimi ile işlerinden atıldıkları ileri sürülen Petlas A.Ş., AKO işçilerinin haklarını alması için Disk Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, fabrika önünde yaptığı açıklamada, “Ekmeği için sendikamıza anayasal haklarını kullanarak üye olan ve bu hakkı kullandığı için işinden ekmeğinden kanunsuz bir şekilde işinden olan işçilerin hak mücadelelerini başlatıyoruz.”dedi.

Sendikasız, Toplu Sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçilerin yanında olduklarını ifade eden Küçükosmanoğlu, açıklamasında; “ Sendikasız, Toplu Sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçiler, çocuklarının geleceği için daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve daha insani çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işinden edilen işçilerin hak mücadelesi için ve ekmek kavgası için buradayız. “diye konuştu Sendikasız çalıştırılmak kural haline getirilmek istenmiştir Fabrikada sendikasız ve güvencesiz çalıştırılmanın kural haline getirildiğini ileri süren Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Fabrikada yıllardan beri Petrol-İş Sendikası yetkilidir. Sözleşmesi vardır. Daha önce işletme bünyesinde yapılan bir takım işler, taşerona devredilmiştir. Sendikasız güvencesiz, taşeronda çalıştırmak bir kural haline getirilmek istenmiştir.” İfadelerini kullandı. Öte yandan fabrikada çalışan işçiler ise düşüncelerini şöyle açıkladı; Davut Sevim,(işçi), “7 yıldır çalışmaktayım. Anayasal hakkımı kullandım. Bu hakkımı kullandım diye işten çıkarıldım. “ Mevlüt Temel, (işçi), “Ytkililerle görüştük çok fazla bilgimiz yoktu. Sendika anayasal hakkımızmış, Suç işlemiyoruz.“ Ahmet Gül (işçi), “Yaz-Kış demedik, insan olarak yaşamayı istedik. Ama bize bunu çok görüyorlar. Sendikaya üye olduk diye hepimizi işimizden ettiler.” Petlas, 4 Bin’e yakın işçi sayısına ulaşmıştır Fabrika önünde yaşanan eylem sonrası Petlas A.Ş., tarafından yapılan açıklamada ise; "Türkiye’nin lastik alanında önde gelen kuruluşlarından olan Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ, kurulduğu günden bu yana yüzde 100 yerli sermaye ile ülkemizin üretimine katkı sunan ve Kırşehir ekonomisine doğrudan kaynak sağlayan bir kuruluştur. 2005 yılında Abdulkadir Özcan A.Ş tarafından satın alınmasından bugüne gerçekleştirilen yatırımlar sonucu 4 bine yakın çalışan sayısına ulaşılmıştır. Kuruluşundan bu yana Petlas Lastik AŞ çatısı altında çalışan tüm işçiler sendikal faaliyetlerini özgürce yürütmekte ve yetkili sendika olan Petrol-İş altında örgütlü faaliyetlerini sürdürmektedirler. 2005 yılında AKO, Petlas A.Ş devralmasından sonra toptan ticaret ve depolama merkezini Ankara’dan Kırşehir’e taşımıştır. Bahsi geçen süreç Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ altında değil, aynı çatı altında faaliyetlerini yürüten AKO Lojistik operasyonları ile ilgilidir. AKO Grup, yıllar itibarı ile değişen ekonomik şartlardan dolayı bazı faaliyet alanlarını da devretme kararı almıştır. Bunlardan birisi de AKO Lojistik biriminin başka bir yükleniciye devredilmesi kararı olmuştur. Haziran ayı itibariyle tamamlanan devir işlemleri sonrası, yüklenici firma tarafından gerçekleştirilen işçi çıkarılması kararı devir alan firmanın inisiyatifindedir. Bu olaylar üzerine kamuoyuna yansıdığı gibi “Petlas’ta sendikal faaliyetlerin engellendiği” haberleri gerçeği yansıtmamakta ve Petlas Lastik San. ve Tic. AŞ’de yetkili sendika olarak Petrol-İş Sendikası örgütlü faaliyetlerini sürdürmektedirler.”denildi. (EÖ-AÖ-

