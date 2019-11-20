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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”

Kalabalıktan görüntü

Dera İşsizlik Lyon Alabalık Basın Açıklaması 

-DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması
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( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bütün Türkye’de iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan, kent kent emeğimize sahip çıkmak için, insanca yaşayacağımız bir ücret, vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz” dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kocaeli’de konfederasyona bağlı sendika yöneticileri ve işçiler ile birlikte basın açıklaması yaptı. Vergi düzenlemesi, işsizlik ve askeri ücret ilgili açıklamalarda bulunan Çerkesoğlu, işçilerin yaşadığı sorunlar için Türkiye’yi dolaştıklarını söyledi.

Vergide adalet istediklerini dile getiren Çerkesoğlu, “Bütün Türkiye’de iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan, kent kent emeğimize sahip çıkmak için, insanca yaşayacağımız bir ücret, vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz. Bugün de bu mücadelede Türkiye işçi sınıfının sendikal hareketin kalelerinden birisi olan, nice mücadelelerin ve destanların yazıldığı Kocaeli’de bu mücadeleyi ve taleplerimizi iletmek için bir aradayız. İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet diyoruz. Bizler iş yerlerinde anlımızın teri ile çalışıyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz” dedi.
Türkiye’de artan işsizliğin bir problem haline geldiğini belirten Çerkesoğlu, “Hakkımız olanı da almak için bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. İşsizlikteki tırmanış devam ediyor. Krizin birinci yılında Türkiye’nin en temel meselesi işsizlik haline geldi. Bugün Türkiye’de 7 milyon 305 in işsiz var. Her 4 gencimizden birisi işsiz. Büyük kentlerimizde her 3 kadından birisi işsiz. Bu kadar büyük genç ve kadın işsizliği artık bir ekonomik veri olmaktan çıktı. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu işsizliğin sebebi iş gücündeki artış değil, işsizlik artarken istihdam da azalıyor” diye konuştu.

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