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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'ABD ile füze savunma sistemi konusunda temaslar sürüyor' - ANKARA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'ABD ile füze savunma sistemi konusunda temaslar sürüyor' - ANKARA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD ile füze savunma sistemi konusunda temaslar sürüyor" - ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları"ABD ile füze savunma sistemi konusunda temaslar sürüyor" - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy (1): - "Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarımızın devam ettiğini söyleyebilirim" - "(ABD ile oluşturulan çalışma grupları) Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.
Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.Aksoy, şunları kaydetti:"Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S - 400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."Aksoy, ayrıca Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8 - 9 Mart'ta Washington'da Suriye ve PKK ile mücadele gündemli toplantılar yapıldığını hatırlatan Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD'den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.
Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.ABD yönetiminde bazı değişikliklerin olduğunu hatırlatan Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasi tecrübesinin olduğunu ve Türkiye - AB ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu belirtti.
Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin, iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.
(Sürecek)

Savunma Sistemi Bild Toplantı Füze Savunma Sistemi Basın Mensupları 

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