Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni Haberi

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Terör saldırıları sonucunda kaybettiklerimiz yalnızca camiamızın kıymetli mensupları değildir, onlar her şeyden önce elimizden alınan bir eş, anne, baba, kardeş veya evlattı" dedi.

Yurt dışında görevli oldukları sırada terör saldırılarına uğrayarak şehit olan Dışişleri Bakanlığı mensuplarını anmak üzere Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Yurt dışında ülkemizi büyük bir özveri ve şerefle temsil ederken terör örgütleri tarafından şehit edilen diplomatlarımızı, kamu görevlilerimizi ve aile fertlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi anmak üzere toplandık. Dışişleri Bakanlığı terör örgütlerinin saldırılarında 40'ın üzerinde mensubunu şehit vermiş bir kurumdur. Birçok mensubumuz ve yakını da bu saldırılardan yaralı olarak kurtulabilmiştir. Bu saldırılar sonucunda kaybettiklerimiz yalnızca camiamızın kıymetli mensupları değildir, onlar her şeyden önce elimizden alınan bir eş, anne, baba, kardeş veya evlattı" şeklinde konuştu.

Çalışanların zor şartlara rağmen görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Bakanlığımızın yaşadığı bu felaketin aslında dünya diplomasi tarihinde benzeri yok. Diplomasi camiasının hedef alındığı geniş bir katliam kampanyası yok. Bu travmaya rağmen şartlar ne olursa olsun ülkemize hizmet etme azim ve kararlılığından bir adım geri atmayan çalışanlarımız yılmamışlar, görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam etmişlerdir. Bu erdemli duruş bizim için bir iftihar kaynağıdır" diye konuştu.

Bakanlığın şehitlerin hatıralarını yaşatma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Yıldız, "İsimleri bakanlığımızın her köşesinde yaşatılan şehitlerimiz, vatan ve millete hizmette sınırın olmadığı konusunda genç nesillerimize esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu çerçevede gerek yurt içi ve yurt dışında gerek sosyal medyada Dışişleri Bakanlığı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bugüne kadar Sydney, Oktava, Lahey, Lizbon ve Viyana'da şehitlerimiz anısına anıt ve plaket çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanımızın talimatıyla ulusal ve uluslararası mecralarda da gösterime uygun bir belgesel film projesi üzerinde de çalışılmaktadır" açıklamasında bulundu. "Bu operasyonlar ileride ülkemizin daha büyük badirelerle karşılaşmasını önleyecek" Geçtiğimiz aylarda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini ziyaret ettiğini belirten Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diplomasimiz şehit sayımızın azaltılması için var gücüyle çalışıyor. Hem askerimizin hem sivil kamu otoritelerimizin başarıları açısından çok iyi gördüm. Orada verilmiş olan silahlı mücadele en az sivil kayıpla atlatılmış, çatışmaların bitmesinden sonra da kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz orada aynen Türkiye'de olduğu gibi olağanüstü gayretle ülkemize yakışır bir iş çıkarmışlar. Bunun Afrin harekatında da tekrarlanacağından emin olabilirsiniz. Mutlaka şehit veriyoruz, ama bu operasyonların ileride ülkemizin daha büyük badirelerle karşılaşmasını, daha çok şehit verilmesini önlemiş olduğu kanaatindeyim." Bakanlık mensuplarının eşlerinin oluşturduğu, şehit yakınlarına sahip çıkan dernek DMEDD'ye (Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği) teşekkür eden Yıldız, bir sonraki törende Suriye'deki operasyonların en az şehitle sonuçlanmış olması temennisinde bulunarak, "Diplomatlarımız, kamu görevlilerimiz ve aile bireylerini hedef alan bu saldırıları gerçekleştiren teröristleri yücelten, şiddeti körükleyen, radikalizmi ve aşırıcılığı tırmandıran bu tür söylem ve eylemleri yapanları ve bunlara destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık temsilcileri, DMEDD temsilcileri, büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı mensupları, siviller ve emekli büyükelçilerin katıldığı program, şehitler için dua edildikten sonra çelenk sunma töreniyle sona erdi.