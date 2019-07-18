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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:'Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırdı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:'Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırdı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

( ANKARA ) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:"Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi.
Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırdı"- "Atılması gereken adımlar konusunda onlarla temaslarımız sürüyor" ANKARA

Diplomat Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi.
Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar. Saldırganların yakalanması için temastayız" dedi.
Saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiğinden bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi.
Saldırganlar Iraklı iki kişiye de saldırıyorlar hem Erbil hem Bağdatla temas halindeyiz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı kendisi şu anda Washington'da, saldırganların yakalanması, arkasında ne var ? Bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Olayın aydınlatılması için temasların sürdüğünü aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Kendi içimizde istihbaratımızla süreci değerlendiriyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz tabii, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda atılması gereken adımlar konusunda onlarla temaslarımız sürüyor. Böyle bire saldırı olunca ilk akla gelen terör saldırı oluyor. Yan masa iki tane de Iraklı'nın öldürülmesi, daha doğrusu saldırıya uğraması birinin öldürülmesi, diğeri ağır bir şekilde yaralıymış, onlara yönelik de saldırı olduğu için tam detaylı bilgi vermesi için bunların ortaya çıkması gerekiyor. Bunlar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız" ifadelerini aktardı. (MH-BC -
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