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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen mevkidaşıyla görüştü - BÜKREŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romen mevkidaşıyla görüştü - BÜKREŞ

- Bakanların el sıkışması - İkili görüşme öncesinden detaylarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Romanya'da - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Başbakanı Viorica Dancila tarafından kabul edildi - Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ikili görüşme yaptıBÜKREŞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Başbakanı Viorica Dancila tarafından kabul edildi.Çavuşoğlu, Türkiye - Romanya - Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Romanya'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Romanya Başbakanı Dancila tarafından Victoria Sarayı'nda kabul edildi.Daha sonra Romanya Dışişleri Bakanlığına giden Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı Teodor Melescanu ile ikili görüşme yaptı.Diplomatik kaynaklar, görüşmede üçlü bakanlar toplantısının değerlendirildiğini, ikili ilişkilerin yanı sıra konsolosluk konularının ve FETÖ ile mücadelenin ele alındığını bildirdi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye - Romanya - Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Liviu Dragnea ile ikili görüşme yapmış, daha sonra diğer mevkidaşlarıyla Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından Cotroceni Sarayı'nda kabul edilmişti.

Bild Toplantı 

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