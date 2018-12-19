Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na fahri doktora unvanı verildi - İSTANBUL
- Detaylar - Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan - Okan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na unvan verilmesiFahri Doktora töreniİSTANBUL (AA) - Törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak, Çavuşoğlu'na "insani krizlerden etkilenen sivillere yardım, destek ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi anlamında başarılı çalışmalara imza atması" dolayısıyla fahri doktora unvanı takdim etti.Burada konuşan Okan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu unvanın verildiği beşinci kişi olduğunu belirterek, bu konuda üniversite senatosunun çok dikkatli ve titiz olduğunu söyledi.
Rektör Koçak ise Çavuşoğlu'nun öz geçmişini anlattı.Çavuşoğlu, törenin sonunda basına kapalı olarak öğrencilere girişimcilik dersi verdi.