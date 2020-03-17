Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurtdışından gelecek olan vatandaşların durumuyla ilgili açıklama yaptı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin başta olmak üzere İtalya, İran ve Irak’ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla irtibat kurularak o ülkelerde son gelişmelere yönelik bilgi alındığını ve Türk vatandaşlarının durumlarının sorulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde kamera karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların durumuna dair bilgiler verdi. Bakanlık çerçevesinde, koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu ve tüm birimleriyle çalışıldığını belirten Çavuşoğlu, 9 bin kadar çağrı alındığını ve yurt dışındaki tüm vatandaşlara cevap verildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen başta Çin, İtalya, İran ve Irak’ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla irtibat kurularak o ülkelerde son gelişmelere yönelik bilgi alındığını ve Türk vatandaşlarının durumlarının sorulduğunu söyledi.



“İstanbul ve Kocaeli valiliklerimiz bunları koordine edecek”Uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye’ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlar ile öğrencilerin dün 17.00’ye kadar başvur yaptığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "Döndükten sonra 14 günlük karantina ve gözetim altında olacaklarını da vatandaşlarımıza duyurduk. Dün akşam yerel saatle 17.00 itibarıyla 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu. THY ve Ulaştırma Bakanlığımızla koordinasyon içinde bu vatandaşlarımızı bu gece yarısına kadar getireceğiz. THY, 34 sefer planladı. Fiyatları da son derece makul tuttu, THY’ye bu sebepten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul’da ve Kocaeli’de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilecekler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da talimatıyla İstanbul ve Kocaeli valiliklerimiz bunları koordine edecek. Burada kaldıkları sürece vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız yine bunu koordine edecek, yiyecek içecek ihtiyaçları karşılanacak. Sağlık Bakanlığımız zaten doktor ve sağlık personelini temin ediyor. Umre’den gelen vatandaşlarımıza verilen destek burada da verilecek” diye konuştu.





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