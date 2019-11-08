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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı İle Görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı İle Görüştü

ikili görüşme

( CENEVRE ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü CENEVRE

Alışveriş Nani 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi” çerçevesinde geldiği Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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