Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Büyükelçiler Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki Büyükelçilerin Aslanlı Yol'dan gelişi - Çavuşoğlu’nun Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması - Saygı duruşunda bulunulması - Heyetin Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)
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