Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti

ziyaret detay

( TUNUS ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti TUNUS

Kullar Öğrenciler 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus’ta Maarif Vakfı’na ait okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Resmi ziyaret amacıyla Tunus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’na ait okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğrenci aileleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Uluslararası Tunus Maarif Okulunu ziyaret ettik. Tunus'ta bulunan FETÖ iltisaklı okulların kapatılmasını ve Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı