- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus’ta Maarif Vakfı’na ait okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Resmi ziyaret amacıyla Tunus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maarif Vakfı’na ait okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğrenci aileleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Uluslararası Tunus Maarif Okulunu ziyaret ettik. Tunus'ta bulunan FETÖ iltisaklı okulların kapatılmasını ve Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.



