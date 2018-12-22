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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus’ta

Çavuşoğlu'nn karşılanması

( TUNUS ) TUNUS

Uluslararası 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’nin davetine icabetle Tunus’a geldi. Libya temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’nin davetine icabetle Tunus’a geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Jhinaoui tarafından Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı. Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ve Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Muhammet Ennaceur’le görüşecek. Ayrıca, Başbakan Yusuf Chahed ve Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Çavuşoğlu’nun Tunus ziyareti çerçevesinde yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin pekiştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.
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