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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid İle Bir Araya Geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid İle Bir Araya Geldi

ziyaret detay

( TUNUS ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid ile bir araya geldi TUNUS


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus’ta Başbakan Yusuf Şahid ile bir araya geldi. Resmi ziyaret amacıyla Tunus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, “Başbakan Yusuf Şahid’e Tunus'un hoşgörü ve uzlaşı ruhuyla Yasemin Devrimi'ni takip eden dönemde başardığı siyasi dönüşümünden sonra, ekonomik atılımı da yapacağına emin olduğumuzu belirttik” dedi.

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