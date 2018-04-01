Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Trump’un kararı geç kalınmış bir karar”

-Şeref defterini imzalaması

-Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’un Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki alanların inşasına yönelik 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatının yerinde ve hatta geç kalınmış bir karar olduğunu belirterek, “Esasen silah yardımı olsun, maddi yardım olsun teröristlere değil Suriye’deki halklara verilmeli ve bugün Suriye’de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var ve bunların büyük çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir” dedi.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sur İlçesinde bulunan İçkale’deki valilik makamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın da yer aldığı ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, Diyarbakır’a gelmekten dolayı mutluluk ve onur duyduğunu ifade ederek, “Diyarbakır’da alınan tedbirler sayesinde vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığını duyuyorduk. Bugün kendi gözlerimizle gördük. Diyarbakır’ın bugün güvenlik ve huzur bakımında Türkiye’nin diğer şehirlerinden hiçbir farkı yok. Onun dışında Diyarbakır’a son 16 yılda yaptığımız hizmetlerin yanında son 2 yılda ilave yapılan hizmetleri de gördük. Gerçekten çok önem verdiğimiz bir şehir. Diyarbakır insanı hizmetin en iyisini hak ediyor. Huzuru ve barışı da herkesten daha fazla hak ediyor ve inşallah bunu hep birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Yardım teröristlere değil Suriye’deki halklara verilmeli” ABD Başkanı Donald Trump’un YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatının yerinde ve hatta geç kalınmış bir karar olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Esasen silah yardımı olsun, maddi yardım olsun teröristlere değil Suriye’deki halklara verilmeli ve bugün Suriye’de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt var ve bunların büyük çoğunluğu da YPG tarafından sürgüne gönderilmiş Kürtlerdir. Sadece Kürtler değil Araplar var, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler var. Göçe zorlanan çok insan var. Bunun bu insanların geri dönmesine harcanması lazım ve şuanda DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuşturur” ifadelerinde bulundu. “Fransa ne dediğini bilmeyen bir ülke” Fransa’nın Minbiç’e asker göndereceğine yönelik iddialar ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Fransa söylemini yalanladı. Sonra iki üç defa düzeltme yaptı. Ne dediğini bilmeyen ne yapacağını adeta şaşıran bir ülke. Öyle bir ülke ile karşı karşıyayız. Oysa Fransa Suriye’nin gerçeklerini diğer Batılı ülkelerden daha iyi bilen bir ülke. Bugüne kadar da doğru çizgide ilerliyordu. Fakat son aylarda maalesef Fransa doğru bildiklerini bile söyleyemeyen bir ülke haline geldi. Gerçekleri çarpıtan bir ülke haline geldi ve bunun kendi iç siyasetinden kaynaklandığını görüyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmede de şunu söyledik; Uzaktan ahkam kesmeyin, gelin Afrin’e birlikte yardım edelim. Yardımları birlikte ulaştıralım ve geri dönecek insanlara da beraber yardımcı olalım. YPG-PKK’lıların sözüne bakmayın. Oradaki halklar ne diyor onlara gelip bakın dedik. Minbiç’e asker gönderecekleri haberini de sonradan düzelttiler. Yalanladılar. Tel Rıfat henüz daha alınmadı ama oradaki vatandaşlardan da feryat yükseliyor. Yani YPG-PKK’dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye tüm terör örgütlerinden temizlenmeden Suriye’ye huzur ve istikrar gelmez. Dolayısıyla tüm şehirleri tüm teröristlerden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor.” (EK-

