Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ticaret savaşlarına karşıyız' - BANGKOK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ticaret savaşlarına karşıyız" - BANGKOK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıBANGKOK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yabancı basınının sorularını yanıtladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım