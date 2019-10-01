Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki çifte standartları gündeme getirdik" - STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıSTRAZBURG (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere bulunduğu Fransa 'nın Strazburg kentinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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