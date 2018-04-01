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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti - DİYARBAKIR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti - DİYARBAKIR

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tarihi Ulu Camiden çıkışı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tarihi Hasan Paşa Hanı'nda vatandaşlarla bir araya gelmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir çocuğu sevmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Sur esnaf'ı ziyaretiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Diyarbakır 'da - Çavuşoğlu, merkez Sur ilçesinde esnafla bir araya geldiDİYARBAKIR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, merkez Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti.Çeşitli temaslar için kente gelen Çavuşoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'nin ardından ilçedeki tarihi Ulu Cami'ye geldi.Burada kıldığı namazın ardından Çavuşoğlu, cami avlusunda vatandaşlarla sohbet etti.Daha sonra Gazi caddesi ile Hasan Paşa Hanındaki esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, burada vatandaşlarla çay içip hatıra fotoğrafı çektirdi.Çavuşoğlu'na Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sur Kaymakamı Bilal Özkan, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen eşlik etti.

Hatıra Fotoğrafı 

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