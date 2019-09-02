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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da

Bakan Çavuşoğlu forum öncesi karşılanma

Uluslararası 

-Forum detaylar

( LYUBLYANA ) LYUBLYANA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya’ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovenya’da 14. Bled Stratejik Forumu öncesi ülkenin Dışişleri Bakanı Miro Cerar tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşacak. Çavuşoğlu sonrasına Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.
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