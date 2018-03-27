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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - TAŞKENT

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü - TAŞKENT

- Görüşmeden detaylarDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Özbekistan 'da - Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Kırgızistan ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiTAŞKENT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi, Kırgız ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.“Barış Süreci, Güvenlik Alanında İş birliği ve Bölgesel Ortaklık” konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı'na katılmak için Özbekistan 'da bulunan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi.Görüşmeye Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.
Çavuşoğlu, daha sonra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Asıf ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanları 

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