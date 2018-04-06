Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu öğrencilerle zeytin fidanı dikti - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun okul ziyaretlerinden detay görüntülerDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya 'da - Çavuşoğlu, adını taşıyan okulun bahçesine öğrencilerle zeytin fidanı diktiANTALYA (AA) - Antalya 'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, adını taşıyan okulun bahçesinde öğrencilerle zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Alanya ilçesinde adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesini ziyaret etti. Burada öğrenci ve öğretmenler tarafından karşılanan Çavuşoğlu, öğrencilerden oluşan müzik grubunun seslendirdiği eserleri dinledi.Okulun bahçesinde öğrencilerle Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı anısına zeytin fidanı diken Çavuşoğlu, fidana ilk can suyunu verip "Kahramanlarımıza selam olsun." dedi. Ardından Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçen Bakan Çavuşoğlu, burada öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Çavuşoğlu, daha sonra okuduğu Türkler Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu - Ortaokulu'nu da ziyaret ettiOkuduğu sınıfa giren Çavuşoğlu eşine, "Burası iki sınıftı. 4 ve 5. buradaydı. Bu sınıfın bir bölümü de birinci sınıftı. 2 ve 3. sınıf da yan odadaydı. İlkokul üçüncü sınıftayken matematik dersinde üst sınıflara tahtaya kalkarak ders verirdim." dedi.