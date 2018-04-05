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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Nükleer silahlara karşıyız, bende olsun diğerinde olmasın anlayışına da karşıyız' - BAKÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Nükleer silahlara karşıyız, bende olsun diğerinde olmasın anlayışına da karşıyız' - BAKÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Nükleer silahlara karşıyız, bende olsun diğerinde olmasın anlayışına da karşıyız" - BAKÜ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Tüm dünyada nükleer enerji santralleri var. Bazıları nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler"BAKÜ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin nükleer silahlara karşı olduğu gibi "bende olsun diğerinde olmasın anlayışına da karşı olduğunu" söyledi.

Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Ara Dönem Bakanlar Konferansı'na katılmak için geldiği Azerbaycan 'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili sorulara Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:"Burada elektrik üretilecektir. Santral tamamlandıktan sonra Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Tabii bu bizim için yetmez. Türkiye ekonomisi büyüyor. Japonlarla Sinop'ta ikinci nükleer güç santralinin kurulması için çalışıyoruz. Japon firmaları fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada nükleer enerji santralleri var. Bazıları nükleer enerji santralleri ile nükleer silah arasındaki farkı bilmiyorlarsa öğrensinler.Biz nükleer silahlara karşıyız. Hem de her yerde karşıyız. Bende olsun, diğerinde olmasın anlayışına da karşıyız. Ama nükleer enerji santrali nükleer silah değildir. Bu ya kasıtlıdır ya da cahillikten kaynaklanıyor bu tür yorumlar."Dağlık Karabağ sorununa da değinen Çavuşoğlu, "İşgalin sona erdirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları başta olmak üzere kararlar alınmıştır ama uygulanmıyor. Ermenistan hala Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutuyor. Karabağ problemi barışçıl yollarla çözülmelidir. Biz her zaman, her şartta kardeş Azerbaycan 'ın yanındayız." dedi.

Ali İl Enerji Santrali Nükleer Silah Nükleer Enerji İşgal 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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