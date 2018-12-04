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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda

Çavuşoğlu görüntüleri

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Toplantı Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na katıldı.
NATO üyesi 29 ülkenin Dışişleri Bakanları, Rusya gündemi ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na iştirak etti. İki gün sürecek toplantıda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi'ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi konular ele alınacak.
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