Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı Mevkidaşıyla Görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı Mevkidaşıyla Görüştü

Çavuşoğlu-Abela görüşme

( MALTA ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla görüştü MALTA

Alışveriş Uluslararası Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere geldiği Malta’nın başkenti Valetta’da, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile biraraya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela'nın davetine icabetle, Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Malta ikili ilişkilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve üyelik sürecine ilişkin konularda, Akdeniz havzasındaki ortak sınamalar ve işbirliği imkanları ile güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek ve Malta Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı Helena Dalli'yle de görüşecek. Malta'nın farklı sektörlerine ilgi duyan bazı iş adamları da Çavuşoğlu'na eşlik edecek ve bu vesileyle Maltalı muhataplarıyla temaslarda bulunacak.
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı