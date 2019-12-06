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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı Mevkidaşı İle Görüştü Haberi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı Mevkidaşı İle Görüştü Haberi

Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil görüşme

Başkent İtalya 

-European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn kabul

( ROMA ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü ROMA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. Ardından Çavuşoğlu, European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn’u ayaküstü kabul etti.
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