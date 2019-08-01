Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı’na verdi - ANKARA İzle
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kızılay heyeti ile görüşmesinden detaylar - Bağış makbuzundan detay - Hediye takdimiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayı’na verdi. Çavuşoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay Antalya Şubesi Başkanını Esra Özkoç’u kabul etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlarımızın da kurban vekaletlerini Türk Kızılayı’na vermesi konusunda dikkat çekti.
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