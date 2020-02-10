Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ’da cami ziyaretinde bulundu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ’da cami ziyaretinde bulundu

Çavuşoğlunun cami ziyareti

Şehit Restorasyon İslam İdlib 

-Fatih medresesini ziyareti ve konuşması

( PODGORICA ) PODGORICA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ’da bulunan tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde geldiği Karadağ’da restorasyonunu TİKA’nın yaptığı Osmanlı’dan kalma tarihi Tuzi Nizam Camii'ni ziyaret etti. Cami ziyareti sırasında İdlib’de şehit olan askerler ve diğer tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Cami ziyaretinin ardından Fatih Mehmet Medresesi’ni ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç tarafından karşılandı. Çavuşoğlu, Fejziç ile ortak gerçekleştirdiği konuşmada Karadağ’da yaşayan Türk vatandaşlarının refahı adına çalışmalar yapıldığını ifade ederek, Türkiye-Karadağ İş Platformu'na destek vermeleri için Türk iş adamlarına çağrıda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı