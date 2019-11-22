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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü İzle

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Motegi ile görüştü İzle

Çavuşoğlu'nun karşılanması

( TOKYO ) TOKYO


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Japonya Dönem Başkanlığı çerçevesinde 22-23 Kasım tarihlerinde Nagoya’da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Japonya'ya geldi. Toplantı çerçevesinde ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu, "Birlikte Türkiye-Japonya ilişkilerini daha da geliştireceğimizden şüphemiz yok. Sizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum. Başarılı geçen G-20 Zirvesi için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından 23 Kasım'da G20 ile Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (AB-HA-D)
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