Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor' - NEW YORK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor" - NEW YORK - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıNEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB tarafından düzenlenen "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"ya katılarak bir konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu: "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak" dedi.
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