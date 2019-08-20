Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Güvenli bölge mutabakatı) ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz' - ANKARA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun soruları cevaplaması (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"
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