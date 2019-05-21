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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da Video

- - Bakan Çavuşoğlunun Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edilmesi - Görüşmeden detaylar - Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildiGUATEMALA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi.Türkiye - Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala 'ya gelen Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Morales ile bir araya geldi.Başkent Guatemala 'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı.
Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

Sosyal Medya Hükümet 

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