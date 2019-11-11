Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fidan Dikim Etkinliği’ne katıldı - ANTALYA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla Antalya 'ya bağlanması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Etkinliğe katılanlar - Mevlüt Çavuşoğlu'nun fidan dikmesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Akademik Yıl Açılışı ‘’İlk Ders’’ programına katıldı. Bakan Çavuşoğlu programın ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen Fidan Dikim Etkinliği’ne katıldı.
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