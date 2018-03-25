Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Bugün, Türkiye'nin dış politikasının temel prensibi yada çerçevesi 'Girişimci ve insani' politikadır'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bugün, Türkiye'nin dış politikasının temel prensibi yada çerçevesi 'Girişimci ve insani' politikadır" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu. Çavuşoğlu: "Bugün, Türkiye'nin dış politikasının temel prensibi yada çerçevesi 'Girişimci ve insani' politikadır." - 3 -