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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Batıda ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artmaktadır' - ANKARA İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Batıda ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artmaktadır' - ANKARA İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Batıda ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artmaktadır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun solana girmesi - "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" açılış konuşması - Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" açılış konuşmasını yaptı. (1)

İslam Irkçılık 

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