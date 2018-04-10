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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlıkta çalışan polislerle bir araya geldi - ANKARA Haberi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlıkta çalışan polislerle bir araya geldi - ANKARA Haberi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun polislerle bir araya gelmesi - Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Fotoğraf çekimi - Mevlüt Çavuşoğlu'nun kadın polislere karanfil dağıtması - Mevlüt Çavuşoğlu'nun polislerle yemek yemesiTürk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde çalışan polislerle bir araya geldiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde görevli polislerle bir araya gelerek, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Çavuşoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bakanlık bünyesinde görevli polislerle Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunun bahçesinde bir araya geldi.İçerde ve dışarıda büyük fedakarlıklar yapan polislere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Kahraman polisimiz, gerek içeride gerek sınır ötesinde, en son Afrin'de olduğu gibi hainlerle her yerde mücadele ediyor." dedi.
Çavuşoğlu, vatan topraklarını cesurca ve kahramanca koruyan emniyet teşkilatı mensuplarının, Türk milletinin bekası için her zaman canını feda etmeye ve şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, tüm şehirlerde kamu düzenini sağlamak için çalışan polisler sayesinde Türkiye’nin her geçen gün daha fazla huzura kavuştuğunu dile getirdi.Konuşmasının ardından bakanlık bünyesinde çalışan kadın polislere karanfil dağıtan Çavuşoğlu, daha sonra polislerle yemek yedi.

Kadın Polis Emniyet Teşkilatı Fedakarlık Çalışan Kadın Sınır Ötesi 

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