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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’da - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne katıldı

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’da - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne katıldı

zirveden görüntüler

( BAKÜ ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan’da- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne katıldı BAKÜ

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25-26 Ekim’de Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Bakü’de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi’ne katılmak üzere Bakü’de geldi. Çavuşoğlu, zirve kapsamında bugün düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.
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