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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular' - BURSA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular' - BURSA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular" - BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu.
Çavuşoğlu: "Afrin'de, Türkiye'ye meydan okuyan o Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular." - 10 -

Savaşçı 

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