Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular' - BURSA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular" - BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBURSA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı Siyaset Akademisi'nde konuştu. Çavuşoğlu: "Afrin'de, Türkiye'ye meydan okuyan o Avrupa'dan gelen, batıdan başka yerlerden gelen savaşçılar vardı. Neredeydi, PKK 'nın içinde. Ne oldular." - 10 -