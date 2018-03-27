Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan’a 2001’den bu yana verdiğimiz destek 1 milyar doları aşmaktadır' - TAŞKENT
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afganistan’a 2001’den bu yana verdiğimiz destek 1 milyar doları aşmaktadır" - TAŞKENT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAfganistan Hakkında Taşkent Konferansı - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ön koşulsuz olarak Taliban ile görüşmelere başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çağrının göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz" - "Afgan kardeşlerimizin yardımımıza ihtiyacı olduğu sürece biz de onların yanlarında duracağız. Afganistan’da istikrar, güvenlik ve refah sağlanması için destek vermekteyiz. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün başından beri bir parçasıyız. Afganistan’a 2001’den bu yana verdiğimiz destek 1 milyar doları aşmaktadır"TAŞKENT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan’da istikrarın, güvenlik ve refahın sağlanması için destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ön koşulsuz olarak Taliban ile görüşmelere başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çağrının göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz." dedi. Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı'nda, Afganistan’da kalıcı barışın, Afganistan hükümeti tarafından yürütülen uzlaşma süreci sayesinde elde edilebileceğine inandıklarını belirtti. Afganistan'daki toplumun tüm kesimlerinin içinde bulunduğu ulusal birlik hükümetinin varlığının barış sürecini devam ettirme konusunda eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin ön koşulsuz olarak Taliban ile görüşmelere başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çağrının göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz. Afganistan’daki tüm grupların Afgan hükümetini tanımalarını, şiddeti kınamalarını ve meşru siyasetin bir parçası olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Afganistan’daki sorunların birçoğunun sınır ötesinden kaynaklandığına dikkati çekerek, uzlaşma sürecine, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun da katılmasının önemine dikkati çekti.Türkiye’nin Afganistan’a bağlılığının uzun vadeli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Afgan kardeşlerimizin yardımımıza ihtiyacı olduğu sürece biz de onların yanlarında duracağız. Afganistan’da istikrar, güvenlik ve refah sağlanması için destek vermekteyiz. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün başından beri bir parçasıyız. Afganistan’a 2001’den bu yana verdiğimiz destek 1 milyar doları aşmaktadır." diye konuştu. Çavuşoğlu, kısa süre önce Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan’la birlikte bir ulaştırma anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin öncülüğünde, Afganistan'ın güvenliği ve istikrarı için 'İstanbul Süreci' adlı yeni bir inisiyatif başlatıldı. Bu vesileyle, Özbekistan ’a da İstanbul sürecine katılımları için teşekkür etmek istiyorum. İstanbul süreci, Özbekistan ’ın katılımıyla daha da değer kazanacaktır." dedi.