Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:' ABD'nin Suriye' de PKK, PYD ve YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesine bekliyoruz'

-Açıklama



( ANKARA - 2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:" -"Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz"-" Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları sayesinde DAEŞ, PKK, YPG ,PYD teröründen arındırdığımız istikrar kavuşturduğumuz topraklara yaklaşık 340 bin Suriyeli Türkiye'den dönüş yaptı"-" ABD'nin Suriye' de PKK, PYD ve YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve FETÖ yapılanmasına yönelik iade taleplerimize olumlu yanıt vermesine bekliyoruz"-"S-400 sistemini savunma ihtiyacımız doğrultusunda satın aldık. Bu meseleyi F-35 programında mevcudiyetimiz ve bizimle hiç alakası olmayan bir yaptırım yasası ile irtibatlandırmak müttefiklik anlayışıyla bağdaşmaz"-"Ortaklarımızdan terörle mücadele alanında da destek bekliyoruz. Artık terörle mücadelede çifte standart ve ikiyüzlülük bitmelidir"-" Bugüne kadar 22 ülkede FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı. 19 ülkede okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansında açıklamalarda bulundu

