- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Abd'de Türkevi Binasının İnşaatını Ziyaret Etti İzle

-Türkevi inşaat alanı ziyaret



( NEW YORK ) - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkevi binasının inşaatını ziyaret etti NEW YORK



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Türkevi binasının inşaat alanını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında Türkevi binasının inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD ziyareti kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezinde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumuna katılacak. 20 Kasım’da Washington’a bir çalışma ziyareti düzenleyecek olan Çavuşoğlu’nun burada yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerde bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.