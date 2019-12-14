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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katıldı

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katıldı

Çavuşoğlu açıklama

( DOHA ) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katıldı.
DOHA

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katılarak konuşma gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, forumda Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması hakkında görüşlerini paylaşarak "Bölgemizde tehdit ve yaptırımlara yer yok. Bölgesel işbirliği girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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