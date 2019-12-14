- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katıldı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katılarak konuşma gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, forumda Orta Doğu’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması hakkında görüşlerini paylaşarak "Bölgemizde tehdit ve yaptırımlara yer yok. Bölgesel işbirliği girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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