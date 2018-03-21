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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Nevruz kutlamalarına katıldı - BAĞDAT

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Nevruz kutlamalarına katıldı - BAĞDAT

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Nevruz Bayramı etkinliğine katılması - Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliği - Etkinliğe katılan Türkmen aileler - Büyükelçi Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız'ın Türkmen vatandaşların halay gösterisine eşlik etmesi - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi'nin etkinlikteki konuşması - Türkmen yöresel yemekleriIrak'ın başkenti Bağdat 'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Türkmen yöresel türkülerinin seslendirildiği etkinlikte, folklor ve halay gösterisi de düzenlendi.
Etkinliğe Bağdat 'ta bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi ve Bağdat 'ta yaşayan çok sayıda Türkmen aile katıldı.
Büyükelçi Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız, etkinlik alanındaki Türkmen vatandaşlarla halay gösterisine eşlik etti.ITC Başkanı Salihi, Yıldız’ın Musul Başkonsolosluğu döneminde Türkmenlere olan katkısından övgüyle bahsederek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman Türkmenlerin yanında olmuştur. Bu da bizim için büyük bir onurdur." dedi.

Folklor Başkent 

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