Dişi Messi'ler, Kadınlar Günü öncesinde Dünya Kupası sözü verdi

( DENİZLİ -ÖZEL) - Futbolcu kızlar profesyonel futbolculara taş çıkartıyor - Sırbistan’da Dünya Şampiyonası’na katılacak liseli kızlar kupayı Türk kadını adına alacak DENİZLİ



- Denizli’de lisede eğitim gören kızlardan oluşan futbol takımı, Türkiye 1'incisi oldu. Yetenekleriyle göz dolduran genç kızlar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmek için Sırbistan’a gidiyor. Kıran kırana mücadele edip sahada profesyonel futbolcuları aratmayan kızlar, tek hedeflerinin Türk kadınları adına Dünya Kupası’nı almak olduğunu söyledi.



Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören kız öğrencilerden oluşan futbol takımı, geçtiğimiz yıl yapılan Okul Sporları Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olarak bu yıl gruplara kalmadan direkt yarı finalden katılma hakkı kazandı. Denizli’de yapılan turnuvada da kupayı müzesine götüren genç kızlar, 7-10 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılan Okul Sporları Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası finalinde geçtiğimiz yılın Dünya 2'ncisi Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesini 2-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Derslerinden arda kalan zamanda futbol oynayan kızlar, 6-14 Nisan'da Sırbistan’da yapılacak Dünya Kupası’nda Türkiye'yi temsil edecek. Profesyonel futbolcuları aratmıyorlar Oyun tarzlarında profesyonel futbolcuları aratmayan kızlar, top sektirme, şut çekme ve çalım atma becerileriyle erkek oyunculara taş çıkartıyor. Antrenman sırasında bile kıran kırana mücadele eden kızlar, yaptıkları hareketlerle izleyenleri şaşkına çeviriyor. Arkadaşları ise kızlara dişi Messi'ler diye hitap ediyor. Futbolcu kızlar enerji ve gösterdikleri çabayla Türkiye'yi Dünya Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edip kupayı tüm Türk kadınları adına Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Ayrıca takımdaki 3 sporcu halen U-19 milli takımında oynarken, 6 sporcu ise milli takım kaplarına çağrıldı. Mücadeleleriyle tüm kesimlerden takdir toplayan kızlar bugüne kadar 2 ortaokul, 2 lise ve 2 kulüp yıldızlar olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye şampiyonu oldu. "Kadınlar futbol oynamaz diyen bazı düşünceler var ama biz zevk alarak oynuyoruz" En büyük hedeflerinin Dünya Kupası'nı Türkiye’ye getirmek olduğunu aktaran Sudenur Sözüdoğru, futbolun erkek oyunu olduğu gibi bir düşüncenin olduğunu ancak kendilerinin futbolu zevk alarak oynadıklarını belirterek, "Yarın Dünya Kadınlar Günü, biz de ülkemizdeki kadınlar için özellikle bizim için Dünya Kupası’nı alıp Türkiye’ye getireceğiz. Bir kadın olarak futbolcu olmak aslında iyi karşılanmıyor. Siz kadınsınız futbolu erkekler oynar gibisinden düşünce farklılıkları oluşuyor ama aslında öyle değil. Ben futbol oynarken zevk alıyorum, zaten işin aslı da bu zevk aldığın şeyi yapmak için daha çok istek duyarsın. Biz de o şekilde zevk alarak oynuyoruz. İnşallah o kupayı Türkiye’ye getiririz" dedi.

"Şutlarımızı görenlerin ağzı açık kalıyor, önyargılarından kurtuluyorlar" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın futbolcuların bir adım önde olmaları gerektiğini söyleyen Havane Dilbe ise, izleyenlerin ağzının açık kaldığını ve ön yargılarından kurtulduklarını ifade ederek "Normalde kadın futbolculara değer verilmiyor ama o gün değer verilecek bence. Biz Dünya Kupasında bütün kadınları ve Türkiye’yi temsil edeceğiz. Çok mutluyuz. Kupayı Türkiye’ye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kupayı kazanmak isteyen çok takım var, biz onların hepsini eleyerek, çok zorlu maçlar yaparak geldik buraya. Türkiye Şampiyonu olduk, artık Sırbistan’da Türkiye’yi, ay yıldızla bayrağımızı ve futbol oynayan kadınları temsil edeceğiz. Bizi görenler şaşırıyor, bizden beklemedikleri şekilde sert şutlar çekiyoruz. Uzaktan yakından güzel goller atıyoruz. Paslaşmalar ver kaçlar her şeyi yapıyoruz. Genelde izleyenlerin ağzı açık kalıyor, ön yargılarından kurtuluyorlar" diye "Ronaldo’yu örnek alıyorum" 11. sınıf öğrencisi Melis Horzum da, Sırbistan’a sadece kendileri için değil bütün Türk kadınları için gittiklerini belirterek, "Kupayı aldığımızda bunu tüm dünya kadınlarına armağan edeceğiz. Kupayı alınca çok mutlu olduk. Biz zaten inanıyorduk, her şey inanmaktan geçiyor. Biz bir takımdan çok aile olduk, birleştik ve hedefimize ulaştık. Kendime erkek futbolcu olarak Ronaldo’yu örnek alıyorum. Ronaldo’yu beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu kızlar, 6-14 Nisan’da Sırbistan’da gerçekleştirilecek Genç Kızlar Dünya Futbol Şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor.