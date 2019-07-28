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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Dışarısı 44 derece, içeride sobayla ısınıyorlar İzle

Dışarısı 44 derece, içeride sobayla ısınıyorlar İzle

mağara dan deetay

Hava Sıcaklığı Beğendik 

-mağara işletmecisi ile röportaj
-vatandaşlardan röportaj
-genel detaylar
-termometreden detay

( GAZİANTEP - ÖZEL)- Temmuz ayında sobayla ısınıyorlar GAZİANTEP

- Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Gaziantep'te tarihi Kaleoğlu Mağarasında sıcaklık 10-15 derece arasında bulunuyor. Kafe olarak işletilen mağarada üşüyenler için ise elektrikli soba yakılıyor. Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu Mağarasında vatandaşlar soba ile ısınıyor. Dışarıda hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar kafe olarak işletilen mağaraya akın ediyor. Mağaranın içinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşerken, üşüyen vatandaşlar için elektrikli soba yakılıyor. Dışarısı 44 içeri 10 derece Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 44 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, “Bu mağara 500 yıllık bir mağaradır. Dışarıda hava sıcaklığı 44 dereceye yakın ancak mağaranın içi 10-15 derece. Vatandaşlar buraya akın ediyor. Turistler ortamı görünce şaşırıyor. Hatta bazı vatandaşlar üşüdükleri için soba yakmamızı istiyor” diye konuştu.
Ziyaretçiler ise, mağarayı çok beğendiklerini, dışarıda hava sıcaklığından bunalarak doğal olarak serinlediklerini söylediler.
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