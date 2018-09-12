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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dışarıda Doğubayazıt’ta çıkan yangın korkuttu

Dışarıda Doğubayazıt’ta çıkan yangın korkuttu

-Doğubayazıt'ta çıkan yangın

Bild Uttu Yangına Müdahale 

--Yangını söndürme çalışmaları
--Genel detay
--Yangının söndürülmesi

( AĞRI ) - Doğubayazıt’ta çıkan yangın korkuttu AĞRI

- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evin dışında bulunan mutfakta çıkan yangın mahallede korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa bir sürede söndürdü. Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesi Hasankeyf Mahallesi Minnur Sokak’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın evinin yanında bulunan mutfakta henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangının çıktığı mahalleye gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler yangının çevrede bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Mutfak kullanılamaz hale geldi. (AS-AA-Y)
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