Dışarı çıkamayan Enes'e evde doğum günü sürprizi

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( YOZGAT )- Yozgat'ta "Kseroderma Pigmentozum" hastalığı nedeniyle güneşe çıkamadığı için okula gidemeyen ve bu nedenle evde eğitim alan 10 yaşındaki İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Enes Köse'ye sınıf arkadaşları sürpriz doğum günü partisi yaptı YOZGAT



- Yozgat'ta "Kseroderma Pigmentozum" hastalığı nedeniyle güneşe çıkamadığı için okula gidemeyen ve bu nedenle evde eğitim alan 10 yaşındaki İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Enes Köse'ye sınıf arkadaşları sürpriz doğum günü partisi yaptı. Gün ışığına çıktığında yüzünde leke ve yaralar oluştuğu için evde eğitim alan 10 yaşındaki Muhammet Enes Köse'ye, Agah Efendi İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Üzerinde Fenerbahçe amblemi olan pasta ile Muhammet Enes Köse'nin evine gelen sınıf arkadaşları, doğum günü pastasını birlikte kestiler. Okulda yaptıkları resimleri Muhammet Enes'e hediye eden öğrenciler, Muhammet Enes'in doğum gününü kutladı. Muhammet Enes ile oyun oynayıp ders dinleyen öğrenciler güzel bir gün geçirdiler. İlk defa bu şekilde sürpriz bir doğum günü kutladığını söyleyen Muhammet Enes Köse,"Bugün doğum günümdü arkadaşlarım geldi. Onlarla birlikte pasta yedik. Pastada Fenerbahçe amblemi vardı ben de Fenerbahçeliyim. Çok mutluyum, arkadaşlarımla oyunlar oynadık. Ben okula gidemediğim için arkadaşlarım bizim evimize geldiler. Bundan sonra da sürekli gelsinler." dedi.

Enes'e evde eğitim veren öğretmeni Hülya İpek ise,"Muhammet Enes'in ücretli öğretmeniyim. Enes okula gidemediği için evde devletin sağlamış olduğu evde eğitimimizden faydalanıyoruz. Enes'in bugün doğum günüydü. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler sürpriz yaptılar, pasta yaptırmışlar geldiler. Enes çok sevindi. Mutlu olduk hepimizde. Arkadaşlarıyla ilk karşılaşması ilk kez görüyor, birlikte odasında ders işledik. Hepsi de çok mutlu oldular." şeklinde konuştu.

Agah Efendi İlkokulu 3-A Sınıfı öğretmeni Muhammet Dertli de,"Muhammet Enes okula gelmiş olsaydı, bizim okulumuzda benim sınıfımda öğrenci olacaktı. Güneşe çıkamaması dolayısıyla evde eğitim almak zorunda. Öğretmen arkadaşlarımız geliyor eğitim veriyor ama okula gelemiyor evde eğitim görüyor. Bugün Enes'in doğum günüydü biz de ona sürpriz yapıp doğum gününü kendi evinde kutlamak için öğrencilerimizle buraya geldik. Enes’in doğum gününü kutladık. Enes kendi arkadaşlarını gördüğü için çok sevindi" ifadelerine yer verdi. Muhammet Enes'in annesi Seçkin Köse de doğum günü karşısında çok mutlu olduğunu belirterek,"Oğlum okula gidemediği için güneşten dolayı, bugün doğum günüydü öğretmen ve arkadaşları sürpriz doğum günü yaptılar. Çok mutlu olduk, Enes'te çok sevindi. İlk defa kutladık böyle bir doğum günü çok mutlu olduk. Arkadaşlarıyla çok güzel eğlendi, tanıştı, güzel bir gün geçirdi. Herkese teşekkür ediyoruz” (BMG-UY-

